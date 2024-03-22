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12:34, 22 марта 2024Мир

Часть конгрессменов бойкотирует выступление Нетаньяху из-за Газы

Axios: часть конгрессменов бойкотирует выступление Нетаньяху из-за Газы

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Часть конгрессменов бойкотирует выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.

«Я не пойду. Нетаньяху не может сказать мне ничего такого, что вообще могло бы помочь моему округу», — приводит издание слова члена Палаты представителей США Джамаала Боумана от Штата Нью-Йорк. Он подчеркнул, что его избиратели «разозлятся», если узнают о факте его присутствия на выступлении израильского премьера.

Член Палаты представителей от штата Мичиган Рашида Тлайб также добавила, что Нетаньяху «не должен приходить в Конгресс, его следует отправить в Гаагу». Политик известна тем, что стала первым членом Конгресса с палестинскими корнями, она также является одним из самых жестких критиков Израиля.

Кроме того, сообщается, что демократы считают данное выступление Нетаньяху заведомо политизированным и нацеленным на отражение позиции республиканцев на конфликт в Газе. Например, конгрессмен от штата Калифорния Джаред Хаффман прямо заявил, что он «не будет присутствовать на славной конференции Республиканской партии», назвав так будущую речь премьера Израиля.

Ранее стало известно, что республиканцы пригласили Нетаньяху выступить перед Конгрессом США из-за его критики со стороны демократов. Таким образом они решили дать ответ на недавнюю речь лидера демократов в Сенате Чака Шумера, раскритиковавшего Нетаньяху и призвавшего его уйти в отставку. Президент США Джо Байден поддержал выступление Шумера и подтвердил, что оно было согласовано с Белым домом.

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      Максим Габриелян
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