Мужчину задержали после смерти российской школьницы в его квартире

Силовики возбудили дело после смерти школьницы на вписке в Петербурге

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на «вписке» в квартире 35-летнего мужчины. Об этом сообщает «Фонтанка».

Подозреваемого в причинении смерти по неосторожности отправили в изолятор временного содержания.

20 марта медики приехали по вызову в Приморский район, но восьмиклассница уже не подавала признаков жизни. Она проживала на Васильевском острове, о ее пропаже заявила социальный педагог — девочка ранним утром ушла из школы и больше не выходила на связь.

Мужчина пояснил, что ночью переписывался в группе «Вписки» в мессенджере, после чего пригласил к себе двух девушек в гости. Они приехали около шести утра, обе, по его словам, были в состоянии алкогольного опьянения, но одна, по его мнению, как будто была не в себе. Хозяин квартиры уединился с одной гостьей, а второй позже стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.