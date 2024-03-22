arXiv: обнаружены редкие белые карлики

Астрономы Университета Оклахомы обнаружили четыре редких белых карлика. Об открытии подробно рассказывается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Все четыре звезды относятся к недавно открытому спектральному подклассу DAQ, который, как считается, возникает при слиянии двух белых карликов. Первый такой объект, обозначенный как J055134.612+413531.09 (J0551+4135) и обнаруженный в 2020 году, имеет спектр, характерный для водородной атмосферы типичного белого карлика, но с примесью линий поглощения атомарного углерода.

Новые белые карлики подкласса DAQ обозначены как J0205+2057, J0831-2231, J0958+5853 и J2340-1819. Их массы находятся в диапазоне 1,13-1,19 солнечной массы, а их эффективные температуры находятся в диапазоне от 13 836 до 16 871 кельвина. По оценкам, возраст остывания этих белых карликов равен примерно одному миллиарду лет.

Таким образом, список известных белых карликов подкласса DAQ теперь содержит пять объектов. Четыре из них расположены всего в 330 световых годах от Земли.