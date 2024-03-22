Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:28, 22 марта 2024Наука и техника

Обнаружены редкие белые карлики

arXiv: обнаружены редкие белые карлики

Изображение: Kilic et al, 2024 / phys.org

Астрономы Университета Оклахомы обнаружили четыре редких белых карлика. Об открытии подробно рассказывается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Все четыре звезды относятся к недавно открытому спектральному подклассу DAQ, который, как считается, возникает при слиянии двух белых карликов. Первый такой объект, обозначенный как J055134.612+413531.09 (J0551+4135) и обнаруженный в 2020 году, имеет спектр, характерный для водородной атмосферы типичного белого карлика, но с примесью линий поглощения атомарного углерода.

Новые белые карлики подкласса DAQ обозначены как J0205+2057, J0831-2231, J0958+5853 и J2340-1819. Их массы находятся в диапазоне 1,13-1,19 солнечной массы, а их эффективные температуры находятся в диапазоне от 13 836 до 16 871 кельвина. По оценкам, возраст остывания этих белых карликов равен примерно одному миллиарду лет.

Таким образом, список известных белых карликов подкласса DAQ теперь содержит пять объектов. Четыре из них расположены всего в 330 световых годах от Земли.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах возмездия по Украине. Так Армия России ответила на атаки и обстрелы приграничных районов

      В США заявили о близости к скорому соглашению о прекращении огня в Газе

      В Центробанке назвали выгодный способ хранить сбережения

      Обнаружены редкие белые карлики

      Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах

      Синоптик объяснил неточность прогнозов погоды в России

      SHAMAN пожаловался на преследования фанатов

      Президент Финляндии совершит первую поездку на границу с Россией

      В Госдуме ответили отказавшему создавать наряды для полных россиян стилисту

      ЕС ввел персональные санкции из-за Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше