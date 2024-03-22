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11:23, 22 марта 2024Экономика

ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта

ФАС возбудила дело против НМТП из-за роста тарифов на перевалку черных металлов

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дело против ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) из-за роста тарифов на перевалку черных металлов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что дополнительным поводом для возбуждения дела стало доминирующее положение этой компании на рынке в морском порту Новороссийска. «Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов», — говорится в пресс-релизе.

Согласно данным ведомства, в 2023 году тарифы по перевалке отдельных грузов в порту с одного транспортного средства на другое выросли до 50 процентов, а с внутрипортовым перемещением — до 37 процентов. На этом фоне в ФАС заявили, что в случае установления вины НМТП будет грозить денежный штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Ранее в ФАС пригрозили мерами еще одной крупной российской компании — «Яндекс Такси». Поводом могут послужить многочисленные жалобы водителей и пассажиров на рост тарифов на услуги. Если в ведомстве в ближайшее время не получат ответов на вопросы по поводу тарифной политики, компании будут грозить меры антимонопольного регулирования.

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      Анатолий Акулов
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