Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 22 марта 2024Мир

Франции и Германии посоветовали не забывать уроки истории

Небензя: Франция и Германия не должны забывать уроки истории
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рекомендовал Франции и Германии не забывать об уроках истории на фоне начавшихся разговоров о возможной отправке военных НАТО на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Буквально сегодня [22 марта] отмечается 210-летие входа Русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти», — подчеркнул он.

Дипломат также рекомендовал руководству Франции и Германии определить, что является для них главной ценностью, и сопоставил жизнь и благополучие немцев и французов с «иллюзорной мечтой ослабить Россию».

Ранее Владимир Небензя рассказал о риске перехода конфликта на Украине в новую острую и непредсказуемую фазу. К этому, по мнению дипломата, может привести агрессивная риторика западных стран.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Пять вооруженных людей устроили стрельбу в «Крокус Сити Холл»

      Стало известно о заблокированных огнем посетителях «Крокус Сити Холла»

      Очевидцы описали напавших на «Крокус Сити Холл»

      Музыканты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы в «Крокус-Сити Холле»

      Неизвестные расстреляли загнанных в угол посетителей «Крокус Сити Холл»

      Раскрыты подробности о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

      Очевидцы рассказали о первых минутах стрельбы в «Крокус Сити Холле»

      МИД России уличил ЕС в нежелании видеть Украину в Европе

      Молдавии предрекли исчезновение из-за ухудшения отношений с Россией

      «Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше