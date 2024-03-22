Франции и Германии посоветовали не забывать уроки истории

Небензя: Франция и Германия не должны забывать уроки истории

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рекомендовал Франции и Германии не забывать об уроках истории на фоне начавшихся разговоров о возможной отправке военных НАТО на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Буквально сегодня [22 марта] отмечается 210-летие входа Русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти», — подчеркнул он.

Дипломат также рекомендовал руководству Франции и Германии определить, что является для них главной ценностью, и сопоставил жизнь и благополучие немцев и французов с «иллюзорной мечтой ослабить Россию».

Ранее Владимир Небензя рассказал о риске перехода конфликта на Украине в новую острую и непредсказуемую фазу. К этому, по мнению дипломата, может привести агрессивная риторика западных стран.