Генерал ФСБ высказался об уровне подготовки напавших на «Крокус Сити Холл»

Генерал-майор ФСБ Михайлов о террористах: действовали демонстративно

Устроившие в «Крокус Сити Холле» стрельбу террористы действовали спокойно и демонстративно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он также обратил внимание на хорошую экипировку преступников и большой запас вооружений.

«Люди действовали спокойно, демонстративно. Мы видим, что они стреляют по всему, что движется, что добивались большого количества жертв. На это был расчет. Это люди явно с хорошей боевой подготовкой. Мы видели человека, который перезаряжал рожок. Значит, было много боеприпасов, они были хорошо экипированы и подготовлены», — сказал Михайлов.

Вечером 22 марта стало известно, что неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. Они загнали посетителей в угол и расстреляли. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 50 ранены. В «Крокус Сити Холле» также могут быть заблокированы люди.

Позже в здании начался пожар. Около трети концертного комплекса охвачена огнем, передает ТАСС. Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл».