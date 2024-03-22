Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:07, 22 марта 2024Наука и техника

Индия успешно испытала многоразовую ракету

Индия провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты RLV LEX-02

Кадр: Hindustan Times / YouTube

Индия провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты космического назначения RLV LEX-02, внешне напоминающей мини-шаттл. Об этом сообщает газета The Times of India.

Испытания носителя начались 22 марта в 04:40 по московскому времени на авиаполигоне недалеко от города Читрадурга в индийском штате Карнатака. После сброса с высоты 4,5 километра прототип ракеты, проделав сложные маневры, совершил мягкую вертикальную посадку.

Испытание стало вторым для RLV LEX-02. Тесты RLV LEX-01 состоялись в апреле 2023 года. В RLV LEX-01 и RLV LEX-02 применялись один и тот же корпус и система управления.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В феврале издание SpaceNews со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщило, что первые летные испытания индийского пилотируемого космического корабля (без экипажа) Gaganyaan состоятся в июле 2024 года.

В том же месяце Индийская организация космических исследований заявила о завершении испытания криогенного двигателя CE20 верхней ступени ракеты LVM-3.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

      К МКС в 30-й раз запустили Dragon

      В США рассказали о последствиях больших потерь на Украине

      Россиянам назвали способ сэкономить на замене пластиковых окон

      В Польше назвали приглашение Украины в НАТО предлогом для войны

      Меган Фокс призналась в пережитых пластических операциях

      Стало известно о падении вертолета Ми-8 под Белгородом

      Кологривого привезли в суд в Новосибирске для пересмотра наказания

      ФСБ показала на видео тайник ликвидированного в Запорожье украинского агента

      Мошенники обманули российского дипломата на 30 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше