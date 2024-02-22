Индия завершила испытания двигателя для пилотируемой миссии

Индия завершила испытания ракетного двигателя для пилотируемой миссии

Индия завершила испытания криогенного двигателя CE20 верхней ступени ракеты Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3), которая будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля Gaganyaan, заявила Индийская организация космических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

Заключительный раунд наземных испытаний двигателя для первой в истории страны пилотируемой миссии состоялся 13 февраля в штате Одиша на полигоне на горе Махендрагири.

Суммарно в ходе тестов силовой агрегат проработал около четырех часов. Его планируется задействовать для запуска LVM-3 с Gaganyaan без экипажа во втором квартале 2024 года.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на правительственный документ сообщило, что в ближайшие 15 месяцев Индия рассчитывает провести до 30 стартов ракет космического назначения.

Также в феврале глава Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх заявил, что Индия планирует в 2025 году отправить в космос корабль с человеком.