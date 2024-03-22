Информация об атаке на российские военные объекты в Белгороде оказалась фейком

Сообщение об атаке на российские военные объекты в Белгороде оказалось фейком

Сообщение об атаке российских военных объектов в Белгороде оказалось фейком.

Боец украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Алексей Барановский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские военные объекты в Белгороде.

Информация оказалась недостоверной, так как удар был преднамеренно нанесен по жилым районам, о чем свидетельствуют фото и видео последствий атаки ВСУ по городу, опубликованные губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в Telegram.

На кадрах видны выбитые у многоэтажных домов окна и посеченные фасады. Помимо этого, обстрел Украины повредил припаркованные автомобили.

Как уточнил губернатор, также оказалось повреждено остекление в 31 квартире, одном частном доме и четырех учреждениях здравоохранения. Помимо этого, полностью сгорели четыре машины, еще 12 оказались повреждены. Кроме того, Гладков сообщил об уходе из жизни одной женщины в результате атаки ВСУ, а также о двух пострадавших.

«В Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении», — написал также Гладков.

«Исходя из той ситуации, в которой мы с вами живем, дорогие друзья, продолжаем уделять большое внимание гражданской обороне», — подчеркнул губернатор области.

О повреждениях российских военных объектов в Белгороде в результате атаки ВСУ Гладков и другие официальные лица и ведомства не сообщали.

Информация о том, что ВСУ атаковали якобы российские военные объекты в Белгороде, не получила распространения. Сообщение об этом публикуют украинские СМИ и Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»