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07:45, 22 марта 2024Путешествия

Иностранец описал российские дворы фразой «такого в Голландии нет»

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Иностранец, который давно живет в России, описал особенности местных дворов фразой «такого в Голландии нет». Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации упомянул пенсионерок у подъездов, от которых «ничего не скроешь». «Однажды, когда я гулял с детьми, кто-то из мальчиков решил покататься на велосипеде моего сына и забыл вернуть. Бабушки подсказали, куда поехал мальчик. Они правда знают все!» — восхитился голландец.

Еще одной отличительной чертой российских дворов он назвал белье, которое сушится на веревочках даже в сильные морозы. «Я, конечно, не эксперт в таких вещах, но как одежда может высохнуть на морозе? Она мокрая и только замерзнет», — рассудил блогер.

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Кроме того, автор посчитал оригинальной идею украшать двор самостоятельно с помощью старых вещей. «Например, старые шины машин, на которых ездить уже не стоит. Я их часто вижу во дворах, особенно в маленьких городах», — поделился он.

Ранее этот же блогер проехал в Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Зарина Дзагоева
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