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23:12, 22 марта 2024Бывший СССР

Киргизия назвала терроризм угрозой миру после теракта в «Крокусе»

МИД Киргизии о теракте в «Крокусе»: терроризм представляет собой угрозу миру

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Терроризм представляет собой оду из угроз международному миру, безопасности и стабильности. Об этом заявили в МИД Киргизии после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.

«Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности», — подчеркнули в ведомстве.

В кыргызском МИД выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим от «теракта, совершенного в священный месяц Рамадан».

В Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

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      Семен Александров
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