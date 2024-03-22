Генпрокурор России дал поручение по координации силовиков у «Крокус Сити Холла»

Генпрокурор Краснов дал поручение о координации силовиков у «Крокус Сити Холла»

Генпрокурор Росси Игорь Краснов дал поручение по координации действий правоохранительных органов на месте нападения террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На место происшествия прибыл прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В Генпрокуратуре подтвердили, что вечером 22 марта перед началом концерта неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В здании развлекательного центра начался пожар, была проведена эвакуация людей.

Количество пострадавших уточняется.