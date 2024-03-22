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00:00, 23 марта 2024Россия

Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

Очевидец в «Крокус Сити Холле»: мы приняли звуки выстрелов за монтажные работы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посетитель концерта в «Крокус Сити Холле» Михаил Семенов рассказал, что зрители, находившиеся далеко от входа, сначала приняли звуки выстрелов за монтажные работы. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, изначально никто не мог понять, что это были выстрелы. «Мы подумали, что что-то падает, так как в это время разбирались выставки, и, возможно, кто-то ронял крупные предметы», — объяснил он. Затем хлопки стали раздаваться чаще, очередью.

Как указал зритель, он попал в зал через один из входов, где вообще не было охраны. «Должен сказать, что когда мы заходили, двери были открыты, там стояла бабушка, которая показывала, что "Пикник" — туда», — объяснил он.

О нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» стало известно вечером 22 марта. На данный момент ФСБ сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших.

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      Марина Совина
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