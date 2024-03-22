Стало известно о людях на крыше «Крокус Сити Холла»

ТАСС: часть людей, находившихся в «Крокус Сити Холле», выбралась на крышу

Часть людей, находившихся в «Крокус Сити Холле», выбралась на крышу, чтобы спастись от напавших и пожара, сообщает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что они находятся на части здания, которая не охвачена огнем. Пожарные намереваются снять их с помощью автолестниц.

Кроме того, интенсивность пламени в «Крокус Сити Холле» снизилась. Верхний этаж здания прогорел, часть кровли обрушилась, добавляет агентство.

Ранее «112» сообщил, что спасатели смогли зайти в зал «Крокус Сити Холла», чтобы приступить к тушению пожара. По данным канала, под завалами после обрушений из-за возгорания могут находиться люди.

