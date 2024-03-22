Крыша здания «Крокус Сити Холла» начала обрушаться из-за пожара

РИА Новости: крыша здания «Крокус Сити Холла» начала рушиться из-за пожара

Крыша здания «Крокус Сити Холла» начала рушиться из-за пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на находящегося на месте событий корреспондента.

При тушении возгорания задействованы несколько пожарных вертолетов. Также пожарные эвакуируют пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди. В здании начался пожар.

Еще в нескольких российских торговых и развлекательных комплексах объявили эвакуацию.