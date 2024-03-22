Еще в одном российском комплексе объявили эвакуацию после стрельбы в «Крокусе»

В «Галерее» Петербурга объявили эвакуацию после стрельбы в «Крокус Сити Холле»

В петербургском торговом комплексе «Галерея» объявили эвакуацию после стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кроме того, эвакуация проходит еще в нескольких точках — с концерта в «Севкабеле» и в ТЦ «Невский Центр».

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди. В здании начался пожар.