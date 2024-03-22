Летние туры в Турцию резко подешевели

Anex: летние туры из России в Турцию подешевели на 20 процентов

Летние пакетные туры из России в Турцию в 2024 году подешевели на 20 процентов по сравнению с 2023 годом. О резком снижении стоимости отдыха в популярной у россиян стране рассказал «Прайму» гендиректор туроператора Anex Эльдар Мусаоглу.

По словам собеседника агентства, этого удалось добиться благодаря ценовой политике турецких отельеров и маркетингу в регионах России. «Их активность показывает, как российский рынок им важен», — подчеркнул Мусаоглу.

Он добавил, что в 2023 году полетная программа в Турцию была из 18 российских регионов, а в 2024-м их количество увеличилось до 25. Гендиректор Anex отметил, что стало больше рейсов как на средиземноморское побережье Турции, так и на эгейское.

Мусаоглу также сообщил, что россияне стали активнее бронировать путевки в Турцию на лето, начиная с зимы.

Ранее стало известно, что отдых еще в одной популярной у россиян пляжной стране — Египте — подешевел на 20 процентов за год. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, египетские гостиницы зимой 2024 года испытывают трудности с загрузкой.

