МИД Британии не увидел в Трампе угрозу для военного блока в Азии

Глава МИД Британии Кэмерон не увидел в Трампе угрозу для AUKUS

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон не увидел в экс-президенте США Дональде Трампе угрозу для военного блока в Азии AUKUS, в которой входят США, Великобритания и Австралия. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Что мы будем делать, и я уверен, что то же самое сделают власти Австралии, так это сотрудничать с любым президентом, кто бы им не стал», — рассказал политик.

Кэмерон также напомнил, что Великобритания сотрудничает с США в самых различных сферах, включая вопросы безопасности и совместной разведывательной деятельности спецслужб.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден хочет расширить AUKUS за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов и возможной победы Трампа, что может вызвать «суматоху» в военном партнерстве. Опасения вызваны тем фактом, что бывший американский лидер может поставить под вопрос членство США в военных альянсах, включая НАТО.