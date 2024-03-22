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09:40, 22 марта 2024Мир

МИД ответил на обвинения против российских СМИ в фейках о Карле III

МИД: СМИ России были обвинены в фейках о Карле III, так как неугодны Британии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел России ответило на обвинения со стороны британских СМИ против российских агентств РИА Новости и Sputnik в распространении ложной информации об уходе из жизни короля Великобритании Карла III. МИД заявил в беседе с РИА Новости, что СМИ России были обвинены в фейках из-за того, что они «неугодны» Британии.

«Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка об уходе из жизни Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер» — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД подчеркнул, что «в нужный для себя момент власти Британии вбрасывают заранее заготовленную версию событий», чтобы обвинить в распространении фейков «неугодные СМИ».

18 марта в СМИ появились сообщения со ссылкой на публикацию Букингемского дворца о том, что не стало короля Великобритании. Публикация оказалась фейком.

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      Елизавета Мытарева
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