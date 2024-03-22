МИД России уличил ЕС в нежелании видеть Украину в Европе

Захарова: ЕС видит Украину не в Европе, а «на поле боя» против России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что страны Европейского союза (ЕС) на самом деле видят Украину не в Европе, а «на поле боя» против России. Об этом говорится в ее ответе СМИ об итогах саммита Евросоюза в Брюсселе.

«За многомиллиардные западные кредиты, разворованные украинскими властями с 2014 года, придется расплачиваться обычным украинцам. В Евросоюзе им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а "на поле боя" против России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Захарова оценила итоги прошедшего саммита ЕС, в ходе которого страны призвали больше тратить на оборону, как стремление политиков отвлечь людей от своих ошибок. По ее словам, это также свидетельствует о планах ЕС «начать зарабатывать на войнах».