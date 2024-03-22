Захарова посчитала закупки оружия в ЕС желанием зарабатывать на войнах

Захарова: цель ЕС о росте закупок оружия говорит о планах зарабатывать на войнах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги саммита Евросоюза в Брюсселе, в ходе которого страны ЕС призвали больше тратить на оборону, как стремление политиков отвлечь людей от своих ошибок и желание «зарабатывать на войнах». Ее слова приведены на сайте министерства.

Отвечая на вопрос о дискуссиях на саммите о «дальнейшей милитаризации ЕС», Захарова посчитала, что политики объединения «продолжают отвлекать внимание собственного населения от серьезнейших политических, социально-экономических и многих других стратегических ошибок». Она напомнила о предстоящих в июне выборах в Европарламент, увидев использование конфронтационной геополитики для отвлечения внимания.

«Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует об одном: о планах ЕС начать зарабатывать на войнах», — утверждает пресс-секретарь МИД.

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону. Также Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.

