Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 22 марта 2024Мир

Захарова посчитала закупки оружия в ЕС желанием зарабатывать на войнах

Захарова: цель ЕС о росте закупок оружия говорит о планах зарабатывать на войнах

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги саммита Евросоюза в Брюсселе, в ходе которого страны ЕС призвали больше тратить на оборону, как стремление политиков отвлечь людей от своих ошибок и желание «зарабатывать на войнах». Ее слова приведены на сайте министерства.

Отвечая на вопрос о дискуссиях на саммите о «дальнейшей милитаризации ЕС», Захарова посчитала, что политики объединения «продолжают отвлекать внимание собственного населения от серьезнейших политических, социально-экономических и многих других стратегических ошибок». Она напомнила о предстоящих в июне выборах в Европарламент, увидев использование конфронтационной геополитики для отвлечения внимания.

«Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует об одном: о планах ЕС начать зарабатывать на войнах», — утверждает пресс-секретарь МИД.

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону. Также Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о заблокированных огнем посетителях «Крокус Сити Холла»

      Более 50 бригад скорой помощи направили в «Крокус-Сити Холл»

      Пожар охватил треть «Крокус Сити Холла»

      Музыканты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы в «Крокус-Сити Холле»

      Неизвестные расстреляли загнанных в угол посетителей «Крокус Сити Холл»

      Очевидцы описали напавших на «Крокус Сити Холл»

      Раскрыты подробности о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

      Очевидцы рассказали о первых минутах стрельбы в «Крокус Сити Холле»

      МИД России уличил ЕС в нежелании видеть Украину в Европе

      Молдавии предрекли исчезновение из-за ухудшения отношений с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше