Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

Минобороны: Су-34 нанес удары по опорному пункту ВСУ фугасными авиабомбами

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью фугасных авиабомб. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, опорный пункт находился на южнодонецком направлении. Для удара использовались фугасные авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), из-за чего удары удалось нанести точно, не попадая в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 18 марта, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.