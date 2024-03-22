На Украине назвали фиктивной информацию о призыве США не бить по НПЗ России

Подоляк назвал фиктивной информацию о призыве США к Киеву не бить по НПЗ России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фиктивной информацию о призыве США к Киеву не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Так он отреагировал на статью Financial Times (FT), его цитирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это фиктивная информация. (…) В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны. (…) Украина будет разрушать топливную инфраструктуру», — сказал Подоляк.

22 марта украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжит наносить удары по НПЗ России. По ее словам, Украина рассматривает их в качестве законной цели.

Ранее FT сообщило, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки по российским энергообъектам, поскольку США опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер Москвы.