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08:38, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине упразднят категорию ограниченно годных

Украинская Рада упразднит категорию ограниченно годных для подготовки к худшему

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине готовится законопроект об упразднении категории «ограниченно годен» к воинской службе. Об этом сообщило местное издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной Рады Юрия Здебского.

Уточняется, что военнообязанных планируют разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу, и тех, кто не совсем к ней не пригоден. Таким образом создадут резерв и подготовятся к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».

Ранее о способах решения проблемы нехватки денег на проведение мобилизационных мероприятий высказался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, Вооруженные силы Украины могут снизить контрольные цифры численности призыва.

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      Юлия Мискевич
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