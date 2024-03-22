Бывшего заместителя прокурора российского города взяли под стражу за взятку

В Москве суд арестовал экс-зампрокурора Казани Нафиева по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего заместителя прокурора Казани Гумера Нафиева, проходящего по уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 21 мая. Следственные органы инкриминируют Нафиеву получение взятки в особо крупном размере.

Он 14 лет занимал пост заместителя прокурора Казани. В январе Нафиев ушел в отставку. Его отец Сайфихан Нафиев был прокурором Татарстана с 1992 по 2000 год, а затем возглавил Конституционный суд республики.