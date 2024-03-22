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18:26, 22 марта 2024Забота о себе

Назван способ избежать похмелья

Диетолог Мароги: сочетание жирного мяса и алкоголя излишне нагружает желудок

Фото: PxHere

Алкоголь вызывает обезвоживание, нехватку питательных веществ и неприятное ощущение на следующий день, предупредила диетолог Ализа Мароги. Способ избежать похмелья она подсказала изданию Metro.

Мароги убеждена: чтобы после употребления спиртного чувствовать себя хорошо, надо знать меру. Она уточнила, что относительно безопасной дозой для мужчин считаются две порции спиртного (20 граммов чистого алкоголя), для женщин — одна. Объем выше этих показателей вызовет похмелье, говорит диетолог, однако его интенсивность будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.

Мароги назвала два способа, которые помогают уменьшить выраженность симптомов похмелья. Первый — пить много воды вместе с алкоголем. По ее мнению, нужно выпивать примерно стакан воды на каждую порцию спиртного. Второй — не есть очень жирную пищу во время застолья. Диетолог объяснила, что сочетание жирного мяса и алкоголя излишне нагружает желудок и другие внутренние органы.

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Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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