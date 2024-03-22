Носатый рассказал об угрозах военных провокаций на территории Молдавии

Министр обороны Молдавии Носатый: на территории страны возможны провокации

На территории Молдавии в ближайшее время возможны военные провокации с целью создать новые очаги напряженности в регионе. О военных угрозах для страны рассказал министр обороны республики Анатолий Носатый, передает «Sputnik-Молдова».

«Хотел бы отметить, что в последнее время много говорилось о том, что возможны провокации, в том числе и под фальшивым флагом, чтобы задеть ту или иную сторону и спровоцировать напряжение в этой зоне», — говорится в публикации.

Носатый также прокомментировал инцидент с подрывом вертолета на территории Приднестровской Молдавской республики. Он заявил, что Молдавия не имеет возможности расследовать происшествие, и власти республики не знают, что именно произошло 17 марта.

Ранее о готовности обратиться в Интерпол из-за теракта 17 марта сообщило Министерство госбезопасности Приднестровья. В силовом ведомстве рассказали, что попросят организацию оказать содействие в расследовании инцидента.