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07:29, 22 марта 2024Экономика

Новак раскрыл долю рубля при расчетах за экспорт нефти и газа

Вице-премьер Новак: Россия продает около 40 процентов нефти и газа в рублях
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская нефтегазовая отрасль продает около 80 процентов нефти и газа в рублях и юанях. На российскую и китайскую валюты приходится примерно по 40 процентов в структуре сырьевых расчетов, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что еще 20 процентов расчетов за российские нефть и газ происходят в других валютах. В целом в структуре двусторонних торговых отношений России и Китая более 90 процентов расчетов производятся с использованием национальных валют РФ и КНР, уточнил чиновник.

Новак заявил, что наращивание доли рубля и юаня происходит на фоне отказа многих стран от использования доллара. Он назвал подобную тенденцию общемировой и связал ее с введением масштабных торгово-экономических санкций против России. «Многие видят, что эти риски коснутся когда-то и их», — резюмировал Новак.

В середине марта в российском Центробанке (ЦБ) раскрыли долю рубля при расчетах за экспорт с европейскими и азиатскими странами. Согласно данным регулятора, этот показатель по итогам прошлого года составил 39 процентов. Таким образом, за 12 месяцев рубль стал основной валютой при экспортных расчетах РФ.

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      Анатолий Акулов
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