В Совфеде прокомментировали слова Пескова о нахождении России в состоянии войны

Сенатор Климов назвал действия западных стран гибридной войной против России

Гибридная война Запада против России приобрела форму прямого столкновения на Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он также подчеркнул, что действия России в рамках украинского конфликта остаются специальной военной операцией, на что указывает характер ее проведения.

«СВО — это частный случай борьбы России против гибридной антироссийской агрессии, которая проводится в разных формах, но на украинском театре военных действий приобрела форму прямого вооруженного столкновения с коалицией, — сказал политик. — Война отличается от СВО как раз тем, что мы не воюем с Украиной как с государством, тем более не воюем с народом. Мы имеем цели, которые достигаются военным способом, но без использования всего имеющегося в арсенале».

По словам Климова, Россия занимается тем, что защищает своих сограждан, соотечественников, при этом не прибегая к крайним формам ведения боевых действий, поскольку это будет чревато большими человеческими жертвами.

«Методы, которыми мы защищаем себя — это методы СВО. А то, что против нас совершают зарубежные силы — это тотальная гибридная война», — считает сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после вступления в украинский конфликт стран Запада он перерос для России в войну. Однако юридических изменений за этим не последовало, и де-юре статус спецоперации не изменился.