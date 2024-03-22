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13:02, 22 марта 2024Россия

Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны

Песков: превращение СВО в войну де-факто не означает изменение ее статуса де-юре

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Превращение специальной военной военной операции (СВО) в войну де-факто не означает изменение статуса конфликта де-юре. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя свои слова о нахождении страны в состоянии войны, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что после вступления в конфликт стран Запада он перерос для России в войну. Однако юридических изменений за этим не последовало, и де-юре статус спецоперации не изменился.

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      Константин Лысяков
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