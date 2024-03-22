Очевидец теракта в «Крокусе» объяснил пятна крови фразой «людей тащил просто»

Очевидец теракта в «Крокусе» объяснил кровь на одежде фразой «тащил людей»

Оказавшийся рядом с «Крокус Сити Холлом» в момент теракта очевидец бросился на помощь раненым. Об этом сообщает издание Readovka.

У попавшего на видео мужчину спросили, откуда на его одежде кровь и нужна ли ему самому помощь. Он объяснил, что не ранен, а «просто тащил людей».

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек.