Очевидцы услышали хлопок в районе пешеходного моста от «Крокус Сити Холла»

В районе пешеходного моста от «Крокус Сити Холл» в Красногорск был слышен хлопок

Очевидцы услышали хлопок около пешеходного моста от «Крокус Сити Холл» в Красногорск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В столице введен план «Сирена».

Неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник» вечером в пятницу, 22 марта. Очевидцы сообщили о пяти террористах, вооруженных автоматами, — их описали как мужчин в бронежилетах и с бородами. В здании начался пожар.