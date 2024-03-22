Около «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного

На территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного

На территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного. Об этом сообщают «Известия».

На кадрах силовики его ведут в авто. Подробности пока неизвестны.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.