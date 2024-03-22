Силовые структуры
Около «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного
На территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного
На территории «Крокус Сити Холла» задержали неизвестного. Об этом сообщают «Известия».
На кадрах силовики его ведут в авто. Подробности пока неизвестны.
Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.