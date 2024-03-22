Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon откроются в ДНР

Популярные российские маркетплейсы Wildberries и Ozon появятся на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава этой территории Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что интернет-магазины откроют свои пункты выдачи в республике. Другие подробности решения захода маркетплейсов в ДНР не публикуются.

Ранее в марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о доминирующем положении Wildberries и Ozon. В настоящий момент доля маркетплейса Wildberries на российском рынке составляет 47 процентов, Ozon — 35,5 процента. Таким образом, к этим компаниям в полной мере применяется запрет на злоупотребление доминирующим положением, регулируемый законом РФ о защите конкуренции, подчеркнул заместитель руководителя ФАС Петр Иванов.