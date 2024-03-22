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НХЛ - регулярный чемпионат
09:42, 22 марта 2024Спорт

Панарин оформил хет-трик в матче НХЛ

Хоккеист Панарин оформил хет-трик в матче НХЛ, «Рейнджерс» победил со счетом 5:2

Фото: Brian Fluharty / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Статистика доступна на сайте лиги.

Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась победой гостей со счетом 5:2. Таким образом, Панарин набрал 97 (41+56) очков в 70 матчах нынешнего сезона НХЛ и обновил личный рекорд по этому показателю. Кроме россиянина, заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Фокс и Мика Зибанежад.

«Рейнджерс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 96 очков. «Бостон» лидирует на Востоке, имея на одно очко больше.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт 32-летнего россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

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      Анастасия Борисова
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