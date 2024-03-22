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18:02, 22 марта 2024Путешествия

Пассажир рейса в Москву пошутил о бомбе и подставил друга

Shot: пассажир рейса из Санкт-Петербурга в Москву пошутил о бомбе в сумке друга

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пассажир рейса самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, неудачно пошутил о бомбе и подставил своего друга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в петербургском аэропорту. Мужчины проходили досмотр, когда один из них сказал сотрудникам службы безопасности, что в сумке его друга бомба. Правоохранители стали обыскивать последнего, а его компаньон спокойно проследовал к самолету.

Позже он объяснил, что хотел скорее попасть на рейс, из-за чего и солгал о взрывчатке.

В феврале летевший из Грузии в Европу самолет резко сменил курс из-за сообщения о бомбе в салоне. Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону.

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      Зарина Дзагоева
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