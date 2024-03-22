Песков раскрыл подробности о боях с диверсантами около Белгородской области

Песков: большинство диверсантов остановили еще на пути к Белгородской области

Большинство диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) остановили еще на подходах к границе Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Во время речи о приграничных регионах он отметил, что там нет оккупированных противником территорий.

«Вы же слышали заявления министерства обороны. Все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе», — пояснил представитель Кремля.

Накануне Минобороны России заявило, что российские войска продолжают уничтожать диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Также Вооруженные силы (ВС) России проводят мероприятия по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ.