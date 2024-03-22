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13:04, 22 марта 2024Мир

Песков заявил об абсурдности мнения Запада о замороженных активах России

Песков: абсурдно полагать, что замороженные активы России никому не принадлежат

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Мнение, что российские замороженные активы никому не принадлежат абсурдно, так как у них есть конкретные владельцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что предложение верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля использовать 90 процентов доходов от замороженных активов России для военной помощи Украине ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права.

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