Песков заявил об абсурдности мнения Запада о замороженных активах России

Песков: абсурдно полагать, что замороженные активы России никому не принадлежат

Мнение, что российские замороженные активы никому не принадлежат абсурдно, так как у них есть конкретные владельцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что предложение верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля использовать 90 процентов доходов от замороженных активов России для военной помощи Украине ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права.