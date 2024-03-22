Полицейские задержали замглавы российского города

Силовики задержали замглавы Пскова Грацкого за должностные преступления

Сотрудники силовых структур задержали начальника управления городского хозяйства и заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого по подозрению в должностном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

В настоящее время в отношении чиновника проводятся следственные действия. По словам собеседницы агентства, псковская администрация оказывает активное содействие полиции.

Ранее суд арестовал на два месяца бывшего главу правительства Мордовии Владимира Сидорова. Его отправили в СИЗО в рамках расследования дела о хищении 279 миллионов рублей.

