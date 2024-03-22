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04:02, 22 марта 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о новых возможностях армии России после продвижения в ДНР

Полковник Матвийчук заявил о новых возможностях ВС РФ для продвижения в ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Тоненькое и железнодорожной станции Алебастровая в Донецкой народной республике (ДНР) обеспечит новые наступательные возможности российской армии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это продвижение — реализация генерального плана по отторжению у противника всей территории ДНР. Кроме того, отодвигая Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Донецка, мы минимизируем возможности нанесения ударов по мирным жителям», — сказал военный.

Контроль над населенным пунктам, по словам Матвийчука, также открывает российской армии новые возможности для наступления и позволяет ослабить оборону противника.

«Это был важный опорный пункт обороны противника, и мы нанесли ему мощное поражение. Так что значение продвижения еще и в том, что оно ослабило оборону ВСУ», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Помимо этого, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.

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