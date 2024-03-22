Появилось снятое во время стрельбы видео из концертного зала «Крокус Сити Холл»

Опубликовано снятое во время стрельбы видео из зала «Крокус Сити Холл»

Появилось видео из концертного зала «Крокус Сити Холл», снятое во время стрельбы. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди спускаются к сцене зала. На фоне криков слышны автоматные очереди. Самих стрелков на ролике не видно.

По утверждению канала, на видео запечатлены первые секунды после атаки неизвестных.

Ранее стало известно, что вечером 22 марта неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Также есть данные о пострадавших при атаке.