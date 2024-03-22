Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:52, 22 марта 2024Россия

Появилось видео с пытающимися найти выход из «Крокуса» людьми

Опубликовано видео из «Крокус Сити Холла», на котором люди пытаются найти выход
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Telegram-канал «112» опубликовал снятое внутри «Крокус Сити Холла» видео, на котором посетители пытаются найти выход из здания, где произошел теракт.

На первых кадрах видны десятки людей внутри комплекса, которые пытаются найти открытые двери. «Это может быть ловушка. Они [террористы] могут оттуда спуститься запросто. Если опять стреляют, сразу на пол», — предположил автор видео, обращаясь к спутнику. В конце ролика люди выходят в дверь, над которой указан путь запасного выхода. Однако это еще не был выход из здания.

«К сожалению, погибло много людей. Кого-то застрелили, кто-то остался в пожаре», — также сообщил в подписи мужчина, находившийся в комплексе.

В результате атаки на «Крокус Сити Холл» лишились жизни 40 человек, более ста человек пострадали, сообщили в ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить

      Теракт в «Крокус Сити Холле»: террористы расстреляли десятки людей. Главное о трагедии

      Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      Стало известно о нескольких обрушениях кровли в горящем «Крокусе»

      Еще материалы цикла
      Последние новости

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      Власти Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

      Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

      Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

      Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

      Светлаков спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше