Появилось видео с пытающимися найти выход из «Крокуса» людьми

Опубликовано видео из «Крокус Сити Холла», на котором люди пытаются найти выход

Telegram-канал «112» опубликовал снятое внутри «Крокус Сити Холла» видео, на котором посетители пытаются найти выход из здания, где произошел теракт.

На первых кадрах видны десятки людей внутри комплекса, которые пытаются найти открытые двери. «Это может быть ловушка. Они [террористы] могут оттуда спуститься запросто. Если опять стреляют, сразу на пол», — предположил автор видео, обращаясь к спутнику. В конце ролика люди выходят в дверь, над которой указан путь запасного выхода. Однако это еще не был выход из здания.

«К сожалению, погибло много людей. Кого-то застрелили, кто-то остался в пожаре», — также сообщил в подписи мужчина, находившийся в комплексе.

В результате атаки на «Крокус Сити Холл» лишились жизни 40 человек, более ста человек пострадали, сообщили в ФСБ.