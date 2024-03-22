Премьер Бельгии высказался об изъятии доходов с активов России

Премьер Бельгии де Кроо: изъятие активов РФ должно быть юридически безупречным

Изъятие доходов с замороженных активов России необходимо провести безупречно с юридической точки зрения, а полученные средства следует потратить на закупку оружия для Украины. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает ТАСС.

«Что касается самих активов, то здесь нужен определенный уровень финансовой стабильности, решение должно быть юридически пуленепробиваемым, чтобы рынки смогли его переварить». — высказался де Кроо.

Премьер добавил, что в настоящее время обсуждается юридическая база для использования 90 процентов доходов от активов России для закупки вооружения Украине.

Де Кроо заявил о нецелесообразности траты полученных средств на мирное восстановление Украины, так как оно возможно лишь в том случае, если Киев победит в военном конфликте.