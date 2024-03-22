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01:22, 22 марта 2024Россия

Пушков прокомментировал слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Сенатор Пушков: Франция пытается взять на себя роль ведущей державы Европы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

По его словам, Франция пытается взять на себя роль ведущей державы Европы. Сенатор подчеркнул, что, по словам очевидцев, французский лидер рассуждает об отправке войск на Украину «то с бокалом виски в руке, то за блюдом из морепродуктов». «И нет лучшего способа напомнить европейцам о печальной участи Украины, кроме как же сидя перед блюдом морепродуктов, не так ли?» — отметил он.

В феврале французский лидер, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий. Этим заявлением он вызвал бурную реакцию среди лидеров европейских стран, большинство из которых высказались против идеи Макрона.

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      Марина Совина
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