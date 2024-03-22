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15:03, 22 марта 2024Россия

Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идей неонацизма

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с распространением идей неонацизма

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза России. Он обсудил с ними тему борьбы с распространением идей неонацизма, сообщается на сайте Кремля.

«В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали, мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий», — сказал глава государства перед началом совещания.

О ситуации с обсуждаемой проблемой главе государства доложили два докладчика. В совещании, в частности, приняли участие спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава кабмина Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Совещание с членами Совбеза в пятницу, 22 марта, ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Деталей он не приводил.

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      Анастасия Шейкина
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