В Кремле прокомментировали теракт в «Крокусе»

Песков: Путину доложили о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что российский президент Владимир Путин узнал о начале стрельбы в «Крокусе» в первые минуты произошедшего.

«Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — отметил представитель Кремля.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.