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14:29, 22 марта 2024Россия

Рабочие пострадали при обрушении на российском пороховом заводе

В Перми пять человек пострадали при обрушении перекрытия на пороховом заводе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пять человек пострадали при обрушении перекрытия на «Пермском пороховом заводе». Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его словам, сотрудники «Строительного управления» бетонировали перекрытие в строящемся здании, когда произошло обрушение опалубки на площади в 270 квадратных метров. В результате трех рабочих госпитализировали, еще двое получили медицинскую помощь на месте. Причина происшествия не уточняется.

Ранее в Самаре рухнул портовый кран. Три человека попали в больницу, еще одного спасти не удалось. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, опубликовавшего видео с моментом происшествия, его причиной могла стать попытка распились металлическую конструкцию устройства на металлолом.

Кроме того, в феврале три человека пострадали при взрыве на металлургическом заводе в Саратовской области. Предварительно, причиной произошедшего стала детонация газа.

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      Константин Лысяков
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