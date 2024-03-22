Рабочие пострадали при обрушении на российском пороховом заводе

В Перми пять человек пострадали при обрушении перекрытия на пороховом заводе

Пять человек пострадали при обрушении перекрытия на «Пермском пороховом заводе». Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его словам, сотрудники «Строительного управления» бетонировали перекрытие в строящемся здании, когда произошло обрушение опалубки на площади в 270 квадратных метров. В результате трех рабочих госпитализировали, еще двое получили медицинскую помощь на месте. Причина происшествия не уточняется.

Ранее в Самаре рухнул портовый кран. Три человека попали в больницу, еще одного спасти не удалось. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, опубликовавшего видео с моментом происшествия, его причиной могла стать попытка распились металлическую конструкцию устройства на металлолом.

Кроме того, в феврале три человека пострадали при взрыве на металлургическом заводе в Саратовской области. Предварительно, причиной произошедшего стала детонация газа.