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14:20, 22 марта 2024Силовые структуры

Росгвардейцы обезвредили начиненный пластитом БПЛА ВСУ в ЛНР

В ЛНР инженеры Росгвардии обезвредили начиненный пластитом БПЛА ВСУ

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Луганской народной Республике (ЛНР) инженеры Росгвардии обезвредили начиненный пластитом упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, найденный БПЛА кустарного производства. В двух его отсеках силовики обнаружили взрывчатое вещество (ПВВ-5А) с металлическими поражающими элементами в виде шариков массой полтора - два килограмма. Общий вес обезвреженной взрывчатки составил три килограмма. Накопители памяти были переданы оперативникам.

Уточняется, что беспилотник самолетного типа был найден вблизи лесопосадки у одного из поселков Республики.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обезвредили мину, найденную у дороги.

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      Анна Габай
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