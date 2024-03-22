Росгвардейцы обезвредили начиненный пластитом БПЛА ВСУ в ЛНР

В ЛНР инженеры Росгвардии обезвредили начиненный пластитом БПЛА ВСУ

В Луганской народной Республике (ЛНР) инженеры Росгвардии обезвредили начиненный пластитом упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, найденный БПЛА кустарного производства. В двух его отсеках силовики обнаружили взрывчатое вещество (ПВВ-5А) с металлическими поражающими элементами в виде шариков массой полтора - два килограмма. Общий вес обезвреженной взрывчатки составил три килограмма. Накопители памяти были переданы оперативникам.

Уточняется, что беспилотник самолетного типа был найден вблизи лесопосадки у одного из поселков Республики.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обезвредили мину, найденную у дороги.