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23:05, 22 марта 2024Силовые структуры

В Росгвардии рассказали о поиске напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

Росгвардия ведет поиск террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл»

Фото: РИА Новости

Спецподразделения Росгвардии ведут поиск террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецназовцы работают на месте теракта. Эвакуация людей из здания продолжается.

Работу силовых структур координируют глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, прокурор Московской области Сергей Забатурин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В Генпрокуратуре подтвердили, что вечером 22 марта перед началом концерта неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В здании развлекательного центра начался пожар, была проведена эвакуация людей.

По данным ФСБ, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали. Спецназ ведет штурм здания, где забаррикадировались террористы.

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      Любовь Ширижик
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