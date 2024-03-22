Россия сообщила о лицемерных заявлениях в СБ ООН о резолюции США по сектору Газа

Небензя: некоторые члены СБ ООН выступили с лицемерными речами о резолюции США

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что некоторые члены Совета Безопасности (СБ) ООН выступили с лицемерными заявлениями о блокировке проекта резолюции США по сектору Газа. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас слушали лицемерные речи некоторых членов Совета [Безопасности ООН], проливавших крокодиловы слезы по поводу российского и китайского вето», — отметил российский представитель.

Небензя добавил, что Москва и Пекин дали понять, почему они отклонили предложенную Вашингтоном резолюцию. Он также обратил внимание на тот факт, что те, кто «нахваливает» американский проект сейчас, ранее говорили о его неприемлемости.

Ранее российский постпред при ООН заявил, что Совет Безопасности уже полгода не может принять документ с требованием прекратить огонь в секторе Газа из-за действий США, которые постоянно применяют право вето.